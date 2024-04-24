Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Hazır: Kutlamalar Başlıyor!

Çocukların heyecanla beklediği bu özel günde, birbirinden eğlenceli oyun parkurları, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve daha birçok etkinlik yer alacak. Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu üyesi Atalay Kaya etkinlikle ilgili, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın neşesine ortak olmak için 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, bu özel günü birlikte kutlamaya davet ediyoruz" dedi.
Tüm ailelerin ve çocukların katılımıyla renklenecek olan Geleneksel Kocaeli Kaya 23 Nisan Çocuk Şenliği, unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.
Geleneksel Kocaeli Kaya 23 Nisan Çocuk Şenliğine tüm halkımız davetlidir.
Etkinlik Detayları:
Tarih: 27 Nisan Cumartesi
Saat: 10:30 - 18:00
Yer: Toyota Plaza Kocaeli Kaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.