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Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Hazır: Kutlamalar Başlıyor!

Toyota Plaza Kocaeli Kaya, geleneksel hale gelen 23 Nisan Çocuk Şenliği için geri sayıma başladı. Bu yıl 18.'si düzenlenecek olan etkinlik, 27 Nisan Cumartesi günü saat 10:30 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Hazır: Kutlamalar Başlıyor! mask
Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Hazır: Kutlamalar Başlıyor!
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Çocukların heyecanla beklediği bu özel günde, birbirinden eğlenceli oyun parkurları, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve daha birçok etkinlik yer alacak. Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu üyesi Atalay Kaya etkinlikle ilgili, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın neşesine ortak olmak için 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, bu özel günü birlikte kutlamaya davet ediyoruz" dedi.

Tüm ailelerin ve çocukların katılımıyla renklenecek olan Geleneksel Kocaeli Kaya 23 Nisan Çocuk Şenliği, unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

Geleneksel Kocaeli Kaya 23 Nisan Çocuk Şenliğine tüm halkımız davetlidir.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 27 Nisan Cumartesi

Saat: 10:30 - 18:00

Yer: Toyota Plaza Kocaeli Kaya

Adres: Körfez, Karayolu Sk. No:24, 41001 İzmit/Kocaeli

Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Hazır: Kutlamalar Başlıyor!

# 23 Nisan, büyük

24 Nis 2024 - 10:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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