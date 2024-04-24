Konut fiyatları şubatta reel olarak azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez reel olarak azaldı.

2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında artarken reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

Şubat ayında enflasyon yüzde 67,07 böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı ve böylece fiyatlar reel olarak geriledi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış gösterdi.

ORTALAMA KONUT FİYATLARI

Türkiye genelinde bir konutun metrekare fiyatı 31 bin 364,5 TL olurken İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla 45 bin 420,7 TL, 24 bin 918,8 TL ve 36 bin 65,4 TL oldu.

Böylece 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 136 bin TL, İstanbul’da 4 milyon 542 bin TL, Ankara’da 2 milyon 491 bin TL ve İzmir’de 3 milyon 665 bin TL oldu.

Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise yıllık yüzde 87,7 artışla Ağrı, Ardahan, Kars Iğdır'ı içine alan bölge oldu. O bölgeyi yüzde 85,6 artışla Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesi ve yüzde 85,1 artışla Erzurum, Bayburt ve Erzincan bölgeleri izledi.

Kaynak: SÖZCÜ