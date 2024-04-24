Gergerlioğlu, TÜRKPA heyetiyle Cenevre’de

Türk Dünyası sergisi

Ziyarette bulundukları yerlerde görüşlerini aktaran Gergerlioğlu, İsviçre Cenevre’deyiz. Birleşmiş Milletler’de Türki organizasyonların düzenlediği bir Türk Dünyası sergisi var. 22 Nisan - 3 Mayıs arası Türkpa, Türksoy, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın düzenlediği Türk Dünyası sergisi var. Türk dünyasına ait birçok fotoğraf sergide bulunuyor. Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye’nin katıldığı bir sergi. Her alanda kültürel dünyanın eserleri sergileniyor, kültürel bir fotoğraf sergisi dikkatleri çekiyor. TBMM Türkpa heyeti olarak buradayım, partim adına Türkpa heyetindeyim. Müzik gösterileri de sunuluyor. Türkmenistan, Kazakistan stantlarını ziyaret ettim. Yöresel kıyafetler giymişler. Türkiye ve Kırgızistan standı da burada. Kırgızistan’ın yöresel ürünleri burada. Özbekistan standı da çok renkli. Yerel kıyafetler var. Özbek arkadaşımız bize ufak bir tanıtım yaptı stant ile ilgili.” ifadelerini kullandı

Tüm ülkelerin temsiliyetinin olduğu önemli bir yer

Türkiye Büyük Millet Meclisi TÜRKPA heyeti olarak İsviçre Cenevre’de birtakım temaslar ve toplantılar yaptıklarını belirten Gergerlioğlu, “Arkamızda tarihi Birleşmiş Milletler Binası var. İlk önce Milletler Cemiyeti ardından Birleşmiş Milletler’in kurulması ile Birleşmiş Milletler binası olarak kullanılmaya başlanılmış ve bugün burada toplantılarımız olacak. Tüm ülkelerin temsiliyetinin olduğu bir yer Birleşmiş Milletler ve Cenevre. Bu noktada çok önemli bir merkez Birleşmiş Milletler kurumları ve birçok dünya kurumu burada, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar burada. Dünyanın birleştiği, dünyanın kurumlarının bir araya geldiği bir yer. Sağlıklı huzurlu mutlu bir hayat var burada. İnsanlar huzur içinde gerçekten güzel bir görüntü var. Buradaki Kırık ayaklı sandalye Cenevre’nin sembollerinden birisi. Mayınlar sonucu ölen insanlar ile ilgili bir duyarlılık oluşturma amacıyla yapılmış dev bir sandalye. Ayağı kırık bir sandalye, mayınlar ile ilgili duyarlılık oluşturmak için yapılmış.

4 farklı resmi dil var ve ülke bölünmüyor!

İsviçre’de 4 farklı resmi dilin olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Şu anda ülkemizde tabelalarda farklı diller olsun mu olmasın mı tartışmaları var ama İsviçre bunu aşmış ve 4 farklı resmi dil var. İnsanlar istediği şekilde resmi dilleri kullanabiliyor. Eğitim ile ilgili bir sorun yok. Ülke hiç de bölünmüyor! Ayrımcılık, Irkçılık yok politikalarda ve 4 farklı resmi dilin olması ülkede herhangi bir soruna da yol açmıyor. İsviçre Cenevre’den ülkemize bu mesajı göndermiş olayım. Umarım insan haklarına saygılı bir ülke oluruz.” dedi.

Birleşmiş Milletlerde kriz!

Birleşmiş Milletler’in kurumsal durumu ile ilgili önemli bir sıkıntı olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Bu durum kamuoyuna fazla yansımıyor. Birleşmiş Milletler’in binasındaki yürüyen merdivenler çalışmıyor çünkü Birleşmiş Milletler bir krizde! Birleşmiş Milletler tüm dünya ülkelerinden para alıyor fakat İsrail’i eleştirince Güvenlik Konseyi’nden bu kararlar geçemiyor ve ABD, Birleşmiş Milletler’e ödemesi gereken parayı ödenmiyor. Bunun sonucunda Birleşmiş Milletler binasında kriz yaşanıyor, yürüyen merdivenler çalışmadığı gibi elektrik tasarrufu da yapılıyor. Birleşmiş Milletler bu dünyanın önemli bir kazanımı ve maalesef şu anda dünya sistemi Birleşmiş Milletler’i bu hale getirmiş durumda. Bu hali kabul etmiyorum. Birleşmiş Milletler her ne kadar ideal ölçüde olmasa da dünyadaki insan haklarını, adalet ve eşitlik özlemini, idealini dünya çapında gerçekleştirmeye çalıştı, eksiklikleri ve her türlü hali ile bunu yapmaya çalıştı.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin yardım görevlileri maalesef Gazze’ye giremiyor

Gazze’de yaşanan bir krizi anlatan Gergerlioğlu, “İsrail, UNRWA Birleşmiş Milletler’in yardım kuruluşunun bazı üyelerinin HAMAS’lı olduğunu iddia etti ve somut bir delil de bulamadı. New York Times’da açıklandı, İsrail bu iddiası ile ilgili somut delil bulmadı. Birleşmiş Milletler’in görevlileri Gazze’den çıktı ve Birleşmiş Milletler yardım görevlileri Gazze’de şu an yok ve bu olay iptal olduğu için şu anda Birleşmiş Milletler’den bir yardım görevlisi Gazze’ye giremiyor ve Birleşmiş Milletler bu noktada işlevsiz hale getirilmiş. Bu kabul edilecek bir durum değil fakat yaşanan bu hadiseye daha duyarlı olmalı Türkiye. Birleşmiş Milletler dünyadaki barışı sağlayarak katliamları, soykırımları engellemek durumunda fakat bunu yaptığı anda da böyle bir mağduriyete uğruyor. Umarım Birleşmiş Milletler bu sıkıntılardan kurtulur. Çeşitli salonları ile önemli toplantılara ev sahipliği yapan bir kurum burası. Umarım bu sıkıntı biter ve dünya sistemi adalet ve eşitliğe kavuşur. Büyük ülkeler başta ABD olmak üzere istediklerini yapıyorlar. Güvenlik Konseyi’nde veto hakları var ve bir de bunu yapıyorlar. Birleşmiş Milletler’e ödenmesi gereken tutarı ödemiyor ve insanlığın kazanımı olan kurum Birleşmiş Milletler şu anda zor durumda.” şeklinde konuştu.

TÜRKPA Heyetinin Cenevre programı;

· Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sayın Güven BEGEÇ tarafından TBMM Parlamento heyeti onuruna verilecek akşam yemeği

· TDT Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi (UNOG) Genel Direktörü’nün konuşmalarının ardından Türk İşbirliği Kuruluşları video gösterimi

· Türk Dünyası Sergisi'nin Açılışı (Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Sergisi'nin İzinde Türk Dünyası Fotoğrafları, El Sanatları, Tablolar ve 19. Yüzyıl Türk Dünyası Kültür Mirası)

· TDT GS, BMCO GD, BMAEK İdari Sekreteri, PS'ler, TİK Başkanlarının katıldığı TDT'nin ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği

· "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Yükselen Bir Aktör Olarak TDT" konulu Konferans

· Türk İşbirliği Kurumları Ortak Konferansı "Mirasta Bir, İşte İleri: Sürdürülebilir Yenilik ve Uyum için Türk İşbirliği"

· Lozan’da gezinti

· Gala Konseri

· 24 Nisan Türkiye’ye dönüş