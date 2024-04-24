KOÜ ile GTÜ, ‘’Katılımlı İşbirliği Projesi’’ ne adım attı

KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, ‘’Katılımlı İşbirliği Projesi’’ kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt’ün gerçekleştirmesinin ardından konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar; ‘’ İş birliği mekanizmasının geliştirilmesi gerekiyor. Bu sebeple 2 üniversitenin daha somut işbirliklerine imza atması gerekiyor. Beraber çalışarak kuvvetli yanlarımızı bir araya getirmek ve eğitime katkı sağlayacak projeler yapmak amacıyla buradayız ve çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bu işe vesile olan yönetici arkadaşlarımıza ve Rektörümüze teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Ortak işbirliğinin öneminden bahseden Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk; ‘’Laboratuvarlarımızı diğer üniversitelere açtık. 90 projeyle başlattığımız bu işi 190 projeye çıkarmak istiyoruz. Kimse kimseye kusur yazmadığı sürece çok şey üretebiliriz. Sizlere çok inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.’’ dedi.

KOÜ'ye mensup araştırmacıların ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projelerini, Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirmek adına adımların atıldığı toplantı, iyi niyet dilekleri ve toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.