Başkan Bulut: “Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız”

Kocaeli Ticaret Odası Meclisi bugün saat 10.30’da nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. KOTO Meclis Başkanvekili İbrahim İkiz'in yönettiği oturumda, 4 gündem maddesi görüşüldü. Aylık faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye çıkan KOTO Başkanı Necmi Bulut odanın aylık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yerel seçimleri geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Bulut, “Seçilen Belediye Başkanlarımızı tebrik eder sonuçların şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ayrıca yerel seçim sonrası büyükşehir ve ilçe belediye meclisine seçilen Odamız meclis üyelerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

KOCAELİ'DEN 168 BÖLGE VE ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Ekonomik politikları değerlendiren Başkan Bulut, “Geride bırakmış olduğumuz Yerel Seçimlerin ardından, ekonomi yönetimi ve politikalarının devamı yönündeki açıklamalarla piyasa tepkisi olumsuz olmadı. Özellikle döviz kuru için bazı çevrelerin dillendirildiği yukarı yönlü yüksek oranlı hareket gerçekleşmedi. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Merkez Bankası başkanımızın IMF-Dünya Bankası Grubu toplantıları için gittikleri ABD’de önemli görüşmeleri oldu. Cumhurbaşkanımızın Irak ve Alman cumhurbaşkanının Ankara ziyaretleri siyasi sonuçları yanında ticari sonuçları açısından da önemlidir. İzmit Körfezi'nin çevresindeki irili ufaklı çok sayıda liman yapısıyla Türkiye’nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den bu dönemde 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı. Ocak-Mart döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Birleşik Krallık, İtalya, Slovenya, Fransa ve ABD oldu.

SEDAŞ 1 MİLYAR LİRA TL KAYNAK AYIRDI

Üretim ve ticaret süreçlerinin sekteye uğramadan devam etmesinin önemini daha önce vurgulamıştık. Bu kapsamda kesintisiz enerji arzının sağlanması konusunda Kocaeli Ticaret Odası olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin sonuç vermiş olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bilindiği üzere son zamanlarda Kentimiz elektrik enerjisi dağıtımı konusunda bazı problemler meydana gelmişti. Üyelerimizden aldığımız şikayetler neticesinde üretimin sekteye uğramasına izin vermemek adına hemen çalışmalarımıza başlayarak SEDAŞ’ın üst düzey yetkilileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerin ardından kendileri ile saha ziyaretlerinde bulunup problemleri yerinde gözlemlemelerine vesile olduk. Çalışmalarımız sonucunda kentimiz elektrik perakende dağıtımından sorumlu olan SEDAŞ kesintisiz ve verimli elektrik enerji ihtiyacına cevap verebilmek adına kentimiz alt yapısına 1 Milyar Türk Lirası kaynak ayırma kararı almıştır. Girişimler sonucunda kentimize hak ettiği yatırımı yapma kararı alan SEDAŞ’a teşekkür ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın tüm üyelerimizce bilinmesini istiyoruz” dedi.