Minik yüzücülerden büyük başarı

Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği’ne Kocaeli genelinden 21 kulüpten 8-9 yaş grubundaki 304 sporcu katıldı. 23 sporcu 3 antrenör eşliğinde organizasyonda boy gösteren Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü minik yüzücüleri çeşitli dereceler elde ettiler. Çok sayıda il birinciliğinin yanı sıra takım halinde de (2015) doğumlularda) 4 x 50 metre serbest bayrak yarışı birincisi, 4 x 50 metre karışık bayrak yarışı ikincisi ve (2016 doğumlularda) 4 x 50 metre serbest bayrak yarışlarında ikinci oldular.