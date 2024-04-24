Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği’ne Kocaeli genelinden 21 kulüpten 8-9 yaş grubundaki 304 sporcu katıldı. 23 sporcu 3 antrenör eşliğinde organizasyonda boy gösteren Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü minik yüzücüleri çeşitli dereceler elde ettiler. Çok sayıda il birinciliğinin yanı sıra takım halinde de (2015) doğumlularda) 4 x 50 metre serbest bayrak yarışı birincisi, 4 x 50 metre karışık bayrak yarışı ikincisi ve (2016 doğumlularda) 4 x 50 metre serbest bayrak yarışlarında ikinci oldular.
- Spor
Minik yüzücülerden büyük başarı
Körfezli minik yüzücüler 304 sporcunun kıyasıya yarışlarına sahne olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği’nde madalyalara kulaç attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.