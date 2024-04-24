24 Nis 2024 - 11:42- Ekonomi G:

SEDAŞ 1 MİLYAR LİRA TL KAYNAK AYIRDI

Kocaeli Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı bugün Burhan Kasım Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "SEDAŞ kesintisiz ve verimli elektrik enerji ihtiyacına cevap verebilmek adına kentimiz alt yapısına 1 Milyar Türk Lirası kaynak ayırma kararı almıştır.” dedi.

Aygün Baş
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SEDAŞ 1 MİLYAR LİRA TL KAYNAK AYIRDI mask

1 MİLYAR LİRA TL KAYNAK
Üretim ve ticaret süreçlerinin sekteye uğramadan devam etmesinin önemini daha önce vurgulamıştık. Bu kapsamda kesintisiz enerji arzının sağlanması konusunda Kocaeli Ticaret Odası olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin sonuç vermiş olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bilindiği üzere son zamanlarda Kentimiz elektrik enerjisi dağıtımı konusunda bazı problemler meydana gelmişti. Üyelerimizden aldığımız şikayetler neticesinde üretimin sekteye uğramasına izin vermemek adına hemen çalışmalarımıza başlayarak SEDAŞ’ın üst düzey yetkilileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerin ardından kendileri ile saha ziyaretlerinde bulunup problemleri yerinde gözlemlemelerine vesile olduk. Çalışmalarımız sonucunda kentimiz elektrik perakende dağıtımından sorumlu olan SEDAŞ kesintisiz ve verimli elektrik enerji ihtiyacına cevap verebilmek adına kentimiz alt yapısına 1 Milyar Türk Lirası kaynak ayırma kararı almıştır. Girişimler sonucunda kentimize hak ettiği yatırımı yapma kararı alan SEDAŞ’a teşekkür ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın tüm üyelerimizce bilinmesini istiyoruz” dedi.
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24 Nis 2024 - 11:42 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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