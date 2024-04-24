KOTO üyesi Eray Bodur'dan kafe ve restoran boykotuna tepki! "Haksız ithamlar"

Kocaeli Ticaret Odası Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. KOTO Meclis Başkanvekili İbrahim İkiz'in yönettiği oturumda, 4 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda görüşlerini belirten meclis üyesi Eray Bodur kafe ve restoranlara uygulanan boykota tepki gösterirken şunları söyledi, "Son dönemde gördüğünüz bir kafe restoran boykot gelişmelerini dikkatle takip ediyoruz. Özellikle bazı televizyon kanallarında taraflı ve cımbızlanmış cümlelerle kafe restoran işletmecilerinin üzerinde fahiş fiyatla yüksek kazanç elde ediliyormuş sanki bu ülkede enflasyon yokmuş, sanki bu ülkede maliyetler artmıyormuş gibi bir algı çalışması var. Daha önce patates soğancılar mağduriyet yaşadı. Daha sonra halciler marketler yaşadı. Şimdi de kafe restoranlar haksız ithamlara maruz kalıyor. 2020 yılında gerçekleşen salgınla beraber en büyük sıkıntıyı yaşayan kafe restoran sektörü oldu. Bu demek değildir ki kade restoran sektörü bir dönem sıkıntı yaşadıysa şimdi rahatlık yaşasın. Öyle bir durum söz konusu değildir. Artan maliyetler hepimizi etkiliyor.

ESNAFIN KAPATMA YOLUNA GİTMESİ İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK

Esnafımızın en çok belirtmemizi istediği hususlardan biri bizler diğer kurumlarla birlikte uyumlu bir şekilde ticaretini yürüten esnaflarımızla ve ülkemizdeki bazı gelişmelere, pandemi döneminde en hızlı aksiyon alan kentlerden biriydik. Yine kapıların önlerine fiyatlarını koyan çalışmaları yapan ek hızlı kentlerden biriydik. Fahiş fiyatlarla alakalı vatandaş bir durum tespit ettiğinde il müdürlüğüne rahatlıkla bildirebilir. Bizim her zaman önceliğimiz esnafımızın refah içinde ticaret yürütebilmesidir. Ama kamuoyunda bazı gelişmelerin farklı bir şekilde yansıtılması da esnaflarımızı yaralamaktadır. Bizler hizmet sektörü olarak ciddi bir hizmet sağlıyoruz. Esnaflarımızın kapatma yoluna gitmesi demek bu ülkede işsizliğin artması ekonomik krizin derinleşmesi demek”

TOPTANCI MANTIKTAN KAÇINALIM

Bodur'un ardından söz alan Başkan Bulut ise, "Gerçekten Pandemide büyük sıkıntılar yaşadık. Esnaf arkadaşlarımızın kapılarında fiyat skalası olduğunu bunun haricinde bir fiyat ödediğinde bunun şikayet yerinin burası olmadığını biliyoruz. Toptancı mantıktan lütfen kaçınalım” dedi.