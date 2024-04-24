24 Nis 2024 - 11:48- Dünya G:

ABD'den İranlı şirket ve kişilere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrimi Muhafızları Ordusu-Siber Elektronik Komutası (IRGC-CEC) adına siber saldırı yaptıkları gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararı aldı.

Anadolu Ajansı
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ABD'den İranlı şirket ve kişilere yaptırım mask

ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki şirket ve devlet kurumlarına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, ABD'deki bir dizi şirket ve devlet kurumunun siber saldırıların hedefi olduğu belirtilerek bu siber saldırıları İran Devrimi Muhafızları Ordusu-Siber Elektronik Komutası (IRGC-CEC) adına yaptıkları gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararının alındığı ifade edildi.

'TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da söz konusu karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın yaptırım kararını 4 kişi için hazırlanan iddianameyle birlikte aldığını aktararak "IRGC-CEC, ABD ve diğer ülkelerdeki kurumlara karşı düzenlenen siber saldırılardan sorumlu bir İran devlet kuruluşudur" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin, kötü niyetli siber eylemleri ortaya çıkartmak ve sorumlularını cezalandırmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Miller, "ABD, ülke şirketlerini hedef alan siber saldırılara tolerans göstermeyecek" ifadesini kullandı.

Bu arada, OFAC'ın açıklamasında ilgili şirket ve kişilerin isimleri paylaşılırken listede yer alan isimlerin ABD'de bulunan mal varlıklarının da bloke edildiği bilgisi de paylaşıldı.

# ABD, iran, yaptırım, ifade, saldırı

24 Nis 2024 - 11:48 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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