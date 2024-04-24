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Tehlike arz eden taş duvar yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit'te tehlike arz eden taş duvarı kaldırırken yenisinin inşa çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Tehlike arz eden taş duvar yenileniyor mask
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Fatih Mahallesi Şairane Sokakta yıkılan taş duvarın kaldırılarak yerine yenisinin yapım çalışmalarına başlandı. Muhtemel bir heyelan tehlikesine karşı başlatılan çalışmaların devamı süresince Koçal Sokak trafiğe kapatılarak sürücü ve yayalar için işaret ve önlemler alındı. 18 Mayıs’a kadar kapalı kalacak sokakta taş duvar kazı imalatları ve şev temizliğine başlandı. 350 metreküp kazı yapılacak çalışmalar kapsamında 200 metreküp dolgu, 530 metreküp taş duvar, 30 metre panel ve çit imalatları yapılacak. Yapılacak çalışma ile tehlike arz eden, kazalara sebebiyet vermesi muhtemel taş duvar yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
# çalışma

24 Nis 2024 - 12:09 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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