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Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D100 karayolunda otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1’i ağır toplam 2 kişi de yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı mask
Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Mario Kır (27) kontrolündeki 54 BY 204 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 27 AGR 230 plakalı PTT kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Mustafa Mario Kır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan E.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen ağır yaralı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
# tespit, sağlık

24 Nis 2024 - 12:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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