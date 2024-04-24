Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Mario Kır (27) kontrolündeki 54 BY 204 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 27 AGR 230 plakalı PTT kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Mustafa Mario Kır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan E.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen ağır yaralı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.