Rakı fiyatlarına zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına zam yapılmasının beklendiğini söyledi.

Aybaş, paylaşımında yüzde 17'lik zam geçişi beklediğini kaydetti.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Rakı zammına hazır mıyız? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor."

Zam öncesinde 70'lik bir rakının fiyatı markasına ve serisine göre değişmekle birlikte ortalama fiyatı 900 lirayı aşarken; 100'lük rakıların fiyatı ise 1100 lirayı aştı.

Kaynak: SÖZCÜ