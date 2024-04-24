Rakı fiyatlarına zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına zam yapılmasının beklendiğini söyledi.
Aybaş, paylaşımında yüzde 17'lik zam geçişi beklediğini kaydetti.
Aybaş'ın paylaşımı şöyle oldu:
"Rakı zammına hazır mıyız? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor."
Zam öncesinde 70'lik bir rakının fiyatı markasına ve serisine göre değişmekle birlikte ortalama fiyatı 900 lirayı aşarken; 100'lük rakıların fiyatı ise 1100 lirayı aştı.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.