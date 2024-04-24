TikTok'a Meclis'ten ikinci davet

2023 sonunda Meclis'te görüşülen TikTok temsilcileri ile bir kez daha bir araya gelinecek. ABD Senatosu da TikTok'u yasaklayabilecek yasa tasarısını kabul ederken tartışılan sosyal medya uygulamasına ilişkin Türkiye'de de yeni adımlar atılabilir.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP'li Hüseyin Yayman, geçen yıl aralık ayında TikTok temsilcilerinin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yaptığı açıklamaların komisyon üyelerini de kamuoyunu da tatmin etmediğini söyledi.

"HALKIMIZ 'KAPATILMASINI İSTİYORUZ' DİYOR"

Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman "Halkımız bize şunu söylüyor: 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

TikTok temsilcilerine seslenen Yayman "Siz, ABD'de, Avrupa'da, dünyanın diğer ülkelerinde bu otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye'de niye uymuyorsunuz? Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur" ifadelerini kullandı.

"VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Yayman, şunları söyledi:

- Muhtemelen önümüzdeki günlerde TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız. Çünkü bize verdikleri cevaplarla yaptıkları uygulama arasında fark olduğunu görüyoruz. Birtakım vaatler söz konusu fakat bu vaatlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Biz, bunları asla tasvip etmiyoruz.

- Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız.

"TROL HESAPLAR ULUSAL GÜVENLİK SORUNU"

"Trol hesaplar" konusuna da değinen Yayman "Türkiye'nin bir trol akla teslim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Trol hesaplarla mücadele artık bir ulusal güvenlik sorunudur" değerlendirmesinde bulundu.