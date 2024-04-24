Çayırova Belediyesi, Süper Lig için play-off oynayacak

SEZONU 7. SIRADA TAMAMLADI

Geçtiğimiz iki yılda mücadele ettiği hem EBBL hem de TB2L’de şampiyonluk kazanan ve iki yılda aldığı iki kupayla, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde boy gösteren Çayırova Belediyesi, TBL’deki ilk sezonunda Play-Off oynamaya hak kazandı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan son karşılaşmaların ardından, Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezon tamamlandı. 34 haftalık maratonun ardından aldığı 16 galibiyet ve 18 mağlubiyetle normal sezonu yedinci sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi, bu yıl ilk kez ter döktüğü Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig için Play-Off oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı.

SÜPER LİG ROTASI BELLİ OLDU

26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 8 takımın, Süper Lig’e yükselmek için kıyasıya bir rekabet içinde olacağı Türkiye Basketbol Ligi Play-Off’larında temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nin rakibi, normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol takımı oldu. Üç maçlık seride iki galibiyet alan takımın bir üst tura yükseleceği mücadelede Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol arasındaki ilk karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Gaziantep’te oynanacak. İkinci maç ise 1 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da Çayırova’da oynanacak. Gerekmesi durumunda ise üçüncü karşılaşma yine Gaziantep Basketbol’un ev sahipliğinde oynanacak.

HER İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ YENDİ

İki takım arasında normal sezonda oynanan ilk karşılaşmadan Gaziantep Basketbol 72-54’lük galibiyetle ayrılmıştı. Sezonun ikinci yarısında Çayırova’da oynanan mücadeleden ise temsilcimiz Çayırova Belediyesi 82-75’lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Çayırova Belediyesi Play-Off ilk turunda rakibi Gaziantep Basketbol’u geçmesi halinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle Play-Off yarı finalinde mücadele edecek.