Şanlı ARMA 58 yaşında!

ARMASINI SATMADI, İSMİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Kocaelispor tam 58 yıl önce Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor’un birleşmesi ile kuruldu. Kentin gözbebeği Kocaelispor, şanlı mazisinde 20 yıl Süper Lig’de mücadele etti. 6 kez ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Yeşil - Siyahlılar, 2. kez de Türkiye Kupasını kazandı. Kocaelispor, alt liglerde de sayısız şampiyonluk yaşadı. Bir zamanlar imkansızlıklar neticesinde Bölgesel Amatör Lig’e kadar inen temsilcimiz, armasını satmadan, ismini değiştirmeden bu günlere kadar geldi!

REKORLARA İMZA ATTI

Şanlı tarihi ile 58 yılı geride bırakan Kocaelispor, bu 58 yıllık süre içerisinde birçok başarıya imza attı. Kocaelispor, 3 kez 1. Lig, 2 kez 2. Lig, 1 Bal ve 1 kez 3. Lig şampiyonluğu kazandı. Kocaelispor 2 kez de Türkiye Kupası’nı kazanarak müzesine götürdü. Temsilcimiz seyirci rekorları da kırdı. Kocaelispor, 2015-16 sezonunda 26 Mart 2016 günü evinde oynadığı İstanbul Güngörenspormaçında 19.742 seyirciyle Bölgesel Amatör Lig seyirci rekorunu kırdı. 1 Mart 2020 tarihinde ise Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Karşıyaka maçında 28.250 taraftarın izlediği maç ile de 3. Lig seyirci rekorunu kırmış oldu.

NİCE SENELERE ANADOLUBEYİ

Bir şehrin umudu, gözbebeği, Anadolubeyi Kocaelispor dün itibariyla tam 58 yaşına bastı. Tarihinde nice başarılar olan, nice zorlukların üstesinden gelmiş, 17 Ağustos depreminde şehre moral olmuş, TFF’nin “ İsterseniz lige katılmaya bilirsiniz” teklifine, “ Bu şehrin morale ihtiyacı var!” deyip reddeden, anlı - şanlı Kocaelispor… Adını, armasını satmadan, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Körfez’in incisi, nice senelerin olsun!