Körfez’de sarı alarm!

GÖKHAN, BURAK, VUKOVİC, CANDEİAS VE ŞEYDAYEV

Kocaelispor’da adeta sarı alarm verildi. Kocaelisporlu 5 futbolcu kart cezası sınırında dolaşıyor. Ümraniyespor maçında sarı kart gören Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias 3 sarı kart ile sınıra dayandı. Vukovic ve RamilŞeydayev’in de 3 sarı kartı bulunurken, Burak Öksüz 7 kart ile ceza sınırına geldi. Kalan son 3 maçta çok işimize yarayacak olan futbolcuların, kart cezası sınırında gezmesi Kocaelispor’u sıkıntıya soktu.