Körfez’de sarı alarm!

GÖKHAN, BURAK, VUKOVİC, CANDEİAS VE ŞEYDAYEV
Kocaelispor’da adeta sarı alarm verildi. Kocaelisporlu 5 futbolcu kart cezası sınırında dolaşıyor. Ümraniyespor maçında sarı kart gören Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias 3 sarı kart ile sınıra dayandı. Vukovic ve RamilŞeydayev’in de 3 sarı kartı bulunurken, Burak Öksüz 7 kart ile ceza sınırına geldi. Kalan son 3 maçta çok işimize yarayacak olan futbolcuların, kart cezası sınırında gezmesi Kocaelispor’u sıkıntıya soktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.