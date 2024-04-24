- Spor

Körfez’de sarı alarm!

Kocaelispor’da sarı alarm verildi. Temsilcimizde 5 futbolcu kart sınırına ulaştı. Lig bitimine 3 maç kala 5 futbolcumuzun kart cezası sınırında dolaşması Kocaelispor’u sıkıntıya sokuyor…

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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GÖKHAN, BURAK, VUKOVİC, CANDEİAS VE ŞEYDAYEV

Kocaelispor’da adeta sarı alarm verildi. Kocaelisporlu 5 futbolcu kart cezası sınırında dolaşıyor. Ümraniyespor maçında sarı kart gören Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias 3 sarı kart ile sınıra dayandı. Vukovic ve RamilŞeydayev’in de 3 sarı kartı bulunurken, Burak Öksüz 7 kart ile ceza sınırına geldi. Kalan son 3 maçta çok işimize yarayacak olan futbolcuların, kart cezası sınırında gezmesi Kocaelispor’u sıkıntıya soktu.
# Ümraniyespor, Kocaelispor

24 Nis 2024 - 12:57 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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