85 okulda tadilat gerçekleştirilecek

Kent genelindeki özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “ 2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesini gerçekleştirdi. Belediyenin ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye 49 firma katıldı. Rekor katılımın gerçekleştiği ihalede en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu.

156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. 85 okulda yapılacak çalışmalar 120 günde tamamlanacak.