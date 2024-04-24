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85 okulda tadilat gerçekleştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel eğitim sınıflarının tadilatı için düzenlediği ihaleye 49 firma katılırken, en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu. Projede 85 okulda 156 sınıfın tadilatı gerçekleştirilecek.

İhlas Haber Ajansı
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85 okulda tadilat gerçekleştirilecek mask

Kent genelindeki özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “ 2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesini gerçekleştirdi. Belediyenin ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye 49 firma katıldı. Rekor katılımın gerçekleştiği ihalede en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu.

156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. 85 okulda yapılacak çalışmalar 120 günde tamamlanacak.
# 2024, oldu, hizmet

24 Nis 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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