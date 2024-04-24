85 okulda tadilat gerçekleştirilecek

Kent genelindeki özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “ 2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesini gerçekleştirdi. Belediyenin ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye 49 firma katıldı. Rekor katılımın gerçekleştiği ihalede en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu.
156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. 85 okulda yapılacak çalışmalar 120 günde tamamlanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.