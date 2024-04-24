24 Nis 2024 - 13:02- Spor G:

Bandırma maçında daha güçlü olacağız

Kocaelispor pazar günü Bandırmaspor’u sahasında konuk edecek. Temsilcimiz bu maçta kadro açısından önceki haftalara nazaran daha güçlü olacak. Davit Skhirtladze’nin cezası sona erdi. Giorgi Kharaishvili de Ümraniyespor maçında sonradan oyuna girdi, sakatlığını tamamen atlattı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Bandırma maçında daha güçlü olacağız mask
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TEK EKSİK FOFANA

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar akşamı Bandırmaspor’u sahasında konuk edecek. Temsilcimizde şimdilik tek eksik Fofana. Diğer tüm oyuncularımız takıma dönmüş durumda. Sakatlığını tamamen atlatan GiorgiKharaishvili, Ümraniyespor maçında sonradan oyuna girdi ve sakatlığını atlattığını gösterdi. Tuzlaspor karşılaşması sonrası 5 maç ceza alan DavitSkhirtladze’nin de cezası sona erdi. Bandırma maçında Mustafa Gürsel’in gol yollarındaki 3. kozu olacak. Temsilcimiz diğer maçlara göre Bandırma maçında daha güçlü bir kadro ile yerini alacak.
# Ümraniyespor, Kocaelispor

24 Nis 2024 - 13:02 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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