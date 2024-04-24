Bandırma maçında daha güçlü olacağız

TEK EKSİK FOFANA
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar akşamı Bandırmaspor’u sahasında konuk edecek. Temsilcimizde şimdilik tek eksik Fofana. Diğer tüm oyuncularımız takıma dönmüş durumda. Sakatlığını tamamen atlatan GiorgiKharaishvili, Ümraniyespor maçında sonradan oyuna girdi ve sakatlığını atlattığını gösterdi. Tuzlaspor karşılaşması sonrası 5 maç ceza alan DavitSkhirtladze’nin de cezası sona erdi. Bandırma maçında Mustafa Gürsel’in gol yollarındaki 3. kozu olacak. Temsilcimiz diğer maçlara göre Bandırma maçında daha güçlü bir kadro ile yerini alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.