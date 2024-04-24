Bandırma maçında daha güçlü olacağız

TEK EKSİK FOFANA

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar akşamı Bandırmaspor’u sahasında konuk edecek. Temsilcimizde şimdilik tek eksik Fofana. Diğer tüm oyuncularımız takıma dönmüş durumda. Sakatlığını tamamen atlatan GiorgiKharaishvili, Ümraniyespor maçında sonradan oyuna girdi ve sakatlığını atlattığını gösterdi. Tuzlaspor karşılaşması sonrası 5 maç ceza alan DavitSkhirtladze’nin de cezası sona erdi. Bandırma maçında Mustafa Gürsel’in gol yollarındaki 3. kozu olacak. Temsilcimiz diğer maçlara göre Bandırma maçında daha güçlü bir kadro ile yerini alacak.