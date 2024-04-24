Eğitimde dijital dönüşüm hız kazanıyor!

"DijitAvrupa" adlı proje kapsamında, Avusturya'nın Johannes Kepler Üniversitesi'nde gerçekleştirilen uluslararası eğitimlere katılan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Belma Karanlık Tuna ve rehberliğindeki 4 öğrenci, dijital dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olma yolunda önemli adımlar atıyor.

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Belma Karanlık Tuna:

“Projemizin amacı, öğrencilerimizin dijital okuryazarlık düzeyini artırmak ve onları dijital çağın gereksinimlerine uygun hale getirmektir. Bu kapsamda, öğrencilerimiz, dijital becerilerini geliştirmek için yüksek kaliteli öğrenme içeriği, kullanıcı dostu araçlar ve güvenli platformlarla donatılmış bir eğitim ortamında çalışmalarını sürdürmektedir. Proje sürecinde öğrencilerimiz, yapay zekâ gibi büyük veri teknolojileri hakkında bilgi ve anlayış kazanırken, aynı zamanda dijital etik ve gizlilik konularında da bilinçlenmektedir. Bu sayede, uluslararası düzeyde dijital uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz Johannes Kepler Üniversitesi'nde akranlarıyla birlikte çalışarak dijital eğitim ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bu iş birliğiyle, öğrencilerimizin küresel düzeyde rekabet edebilirlikleri artacak ve dijital çağın gereksinimlerine uyum sağlayacaklarına inanıyoruz. Uluslararası eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz, dijital dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirerek, geleceğin liderleri olarak yetişme yolunda önemli bir adım atmış olacaklar. Johannes Kepler Üniversitesinin yeni kurulan STEAM laboratuarının ilk resmi workshop misafirleri olan öğrencilerimiz yeni nesil 3B yazıcıları kullanarak geliştirdikleri tasarımları elektronik sistemlerle donattılar ve yazılımla programlayarak mühendislik projelerini ekip çalışması içerisinde geliştirdiler.

Ayrıca, laboratuarda bulunan yeni nesil VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleriyle yeni teknolojileri deneyimleyip kullanma fırsatı buldular. Öğrencilerimizin çalışmaları, dünyaca ünlü matematik yazılımı GeoGebra'nın geliştiricisi olan Univ.Prof. Dr. Markus Hohenwarter ve üniversitede bulunan farklı uluslardan gelen araştırmacı bilim insanlarının katılımlarıyla başarılı bir şekilde sunuldu. Bu deneyim, öğrencilerimize uluslararası düzeyde tanınma ve takdir kazandırdı.” dedi.

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Bahar Savaş Yağcı, “ Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu Konsorsiyum üyeliği çerçevesinde yürütülen Öğrenci Hareketliliği alanındaki "DijitAvrupa" projesinde önemli bir adım attı. Proje kapsamında, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Belma Karanlık Tuna ve beraberindeki 4 öğrencimizle birlikte Avusturya'nın Johannes Kepler Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalara katılarak dijital dönüşümün önündeki engelleri aştı. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin dijital dönüşümdeki liderliğini destekleyerek, geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam ediyor.” dedi.