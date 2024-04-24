İşini şansa bırakmayacaksın…

ÜÇÜNCÜLÜK HEDEFİNDEN DE UZAKLAŞIYORUZ

Sezon başında lige şampiyonluk hedefi ile başlayan Kocaelispor istediği hedeften tamamen uzaklaştı. Temsilcimizde şampiyonluğun kaçırılması sonrasında ikincilik hedefi konuldu ve o hedeften de uzaklaşıldı. Sonrasında madem ikinci olamıyoruz, bari üçüncü olup direkt final oynayalım denildi. Ancak görüyoruz ki bu hedeften de uzaklaşılıyor. Ümraniyespor karşısında 1-0 mağlup olan Yeşil - Siyahlılar, mecburen Play- Off’taki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yani iş şansa kaldı…

ÇOK HATA YAPILDI ÇOK!

Futbolda İşini hiçbir zaman şansa bırakmayacaksın. Sezon başında bir hedef koyduysan, sürpriz maçlarda öyle bedavadan puan kaybı yaşamayacaksın. Ümraniye, Manisa, Tuzla, Şanlıurfa maçlarında çıkacaksın sahaya kazanacaksın mesela! Sonra işin böyle şansa kalır. Rakibim puan kaybetsin diye beklersin…

Süper Lig hedefi konulan bir sezonda çok hata yapıldı çok…

Takımın en golcüsü gitti, yüzde yüz kazanırız gözüyle bakılan maçlarda mağlubiyetler alındı, teknik direktörle yollar ayrıldı, istenilen verimli futbolcular transfer edilemedi…

İşte bu etmenlerin toplamı Kocaelispor’u şampiyonluk hedefinden, Play - Off’ta kalalım hedefine götürdü. Ne diyelim, inşallah ders çıkarılır…