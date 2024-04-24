Başkan Zeytinoğlu: “Bütçe Açıkları Artık Kritik Duruma Geldi!”

Kocaeli Sanayi Odası nisan ayı meclisi bugün oda konferansında Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan katıldı. Mecliste 6 gündem maddesi görüşüldü.

KOCAELİ’DEN GERÇEKLEŞEN İHRACAT 3 MİLYAR 493 MİLYON DOLAR

Meclis toplantısında aylık Faaliyet raporunu sunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında şunları söyledi, “ TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyorum. Mart ayında İhracat 22 milyar 578 milyon dolar. Fakat, bazı sektörlerde İsrail’e yapılan ihracata getirilen kısıtlamanın ihracat artışımıza olumsuz yansıyabileceğini düşünüyoruz. İthalat 30 milyar 95 milyon dolar. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre mart ayında Kocaeli’den gerçekleşen; İhracat 3 milyar 493 milyon dolar. İthalat 6 milyar 834 milyon dolar.

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI OCAK VERİLERİNE GÖRE 25 MİLYON 69 KİŞİ

İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 8,7. Geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan. Bir önceki aya göre 0,3 puan geriledi. Ocak’tan Şubat’a; Çalışabilir Nüfus 37 bin kişi arttı. İşgücüne katılanlar 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenler 147 bin kişi arttı. Şubat itibariyle toplam istihdam sayısı 32 milyon 423 bin kişi. SGK verilerine göre Ocak- 2024’te sigortalı toplam çalışan sayısı 25 milyon 069 bin kişi.

BİN 400 KİŞİ İŞE ALINDI

Kamu kurumlarında ve belediyelerde taşerona bağlı olarak çalışan kişiler 2018 yılına kadar kamu sektörü istihdam sayılarına dahil edilmiyordu. Bundan dolayı kamu istihdamı gerçekte olduğundan daha az görünüyordu. 2018’de onlar da ilave edildi. Ayrıca, bu istatistiklerde Toplum Yararına Program kapsamında işe alınanlar da var. Toplum Yararına Program Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi için istihdam edilenler. Geçen yıl Kasım ve aralık aylarında bu program kapsamında İŞKUR Müdürlükleri her ilde işe alım yaptı. Kocaeli’de de Kasım ayında yaklaşık bin 400 kişi alım yapıldı.

BÜTÇE AÇIĞI KRİTİK DURUMDA

Bütçe mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık verdi. Bütçe açıklarının artık kritik duruma geldiğini görüyoruz. Kamudaki sıkılaştırmanın buna olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. Enflasyonla mücadelede bütçe açığının olmaması gerektiğine de inanıyoruz.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

“Şahabettin Bilgesu Çevre Ödülleri” hakkında bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Oda olarak; Türkiye’de ilk ve bu formatta tek ödül organizasyonu olan Şahabettin Bilgesu Çevre Ödüllerini düzenliyoruz. Tüm Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuzun bu yıl 30.sunu düzenleyeceğiz. Başvuruları 30 Nisan tarihine kadar almaya devam ediyoruz. Başvurularınızı bekliyoruz”