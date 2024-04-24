24 Nis 2024 - 13:41- Gündem G:

İZMİT'TE BULUNAN GÜZELLİK MERKEZİ'NDEKİ ÇALIŞANLARA YOĞUN TEPKİ!

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İZMİT'TE BULUNAN GÜZELLİK MERKEZİ'NDEKİ ÇALIŞANLARA YOĞUN TEPKİ! mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar tarafından konuyla ilgili verilen bilgilere göre,  İzmit Şehit Rafet Karacan Caddesi'nde bulunan Güzellik Merkezi'nde randevuları olmasına rağmen ilgilenilmediği, çalışanlar tarafından randevu almak isteyenlere ise ters cevap verildiğini bildiren vatandaşlardan yoğun tepki ve şikayetin olduğu bildirildi. 
# tepki

24 Nis 2024 - 13:41 - Gündem

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