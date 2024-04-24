Prof. Dr. Oral Erdoğan: “Aslanlar gibi resesyon yapalım”

Kocaeli Sanayi Odası nisan ayı meclisi bugün oda konferansında Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan katıldı. Mecliste 6 gündem maddesi görüşüldü.

BÜYÜME AMERİKA BAZLI

KSO meclisine konuk konuşmacı olarak katılan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan Türk Loydu Vakfı’na ve tarihine dair bilgilendirme yaptı. Erdoğan yaptığı bilgilendirmenin ardından “Ekonomi nasıl gelişir” konulu sunum gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Dünya son 3-4 senedir tarihi ortalamasının üstünde büyümüş. Dünya çok mu mutlu? Ekonomi çok iyi gidiyor falan da yok. Gizli işsizlik hat safha arttı. Pandemi de üstüne geldi. Büyüme Amerika taraflı olduğu görülüyor. Amerika ve Çin ikisi de birbirinden mutlu iki ekonomik modeli kabul ediyorlar. Küresel endeksi en düşük seviyelere gelmiş. Bu endeks ne kadar aşağıya geldiyse o kadar korkun olarak okuyorum. Korkmamak bu grafiğe yakışmaz. Çıkmak isteyecek bu grafik.

RESOSYONU GECİKTİRİYORUZ

Türkiye ekonomisine çeşitli grafiklerle bakılabilir ama dolar bazlı baktığımızda milli gelir son 3 dönemdir yükselme seyrediyor. Hem büyüyoruz hem de sorun var diyoruz. Türkiye faiz verim eğrisine baktığımızda sorun resesyonu geciktirdiğimiz için kabak gibi gayet net son verimiz 19 Nisan. 3- 4 sene içerisinde resesyon, ekonomide daralma. Potansiyel olarak elimizde olan tek kaynak tabandaki para. Resesyon sağlam bir şekilde yapılması lazım. Korkmayalım resesyon yapalım. Aslanlar gibi resesyon yapalım. Yorgunluğu bir atmak gerekiyor.

FASON SADECE GÜNÜ KURTARMAYA YETECEK

Ödemeler dengesinde dengesizlik konusu cari işlemler açığı 2023 yılı ortasında anormal seviyesinde yükselmeye giderken son dönemde azalma var. Sanayide bir ivme düşüşü görüyorum ben. Türkiye’nin üretiminin yüzde 70’i fason üretim demişti birisi. Türkiye, dünyaya fason üretmeyle nereye kadar gider? Şu anda aranızdan hanginiz BİG Data sistemini tamamen yaptık diyor. Zekâ işini sen yapacaksın. Denetleme sende olacak. Ona yönelik adam yetiştirmeye gitmemiz lazım. Fason üretimle nereye kadar devam edeceğiz. Bu sadece günü kurtarmaya yetecek.

İŞLETME VERİMLİLİĞİ ARTMALI

Merkez bankasının rezervleriyle övünürken pat diye aşağıya indi. Hatırlıyor musunuz bir zamanlar Türkiye Modeli vardı? İş yerlerinize lütfen yapmayın bunu. Her fikre açık olma yeteneği çok zor ama açık olmamız lazım. Çalışan arkadaşımız fikir verince ağır geliyor gelmesin. Batılılar bunu aşmış duruyor biz burada zayıf kalıyoruz. Türkiye nasıl toparlanır soracaklarınız vardır. Doğrudan yatırımları net olarak arttırmamız lazım. Bu da çok iyi görünmüyor. Yıllardır yapılmıyor. Merkez bankasını sanayici direk karar noktalarında olması lazım. Atatürk kafadan mı yaptı bir sürü şeyi okudu da yaptı. Sen şu fabrikayı yap sen bunu yap diyerek dağıttı burjuvaya. İki şeyi vurguladık. İşletme verimliliğini arttırmak. Çok sesli fikir dinleme, tartışma ortamı olacak ama tek sesli şirket olabilmelisiniz.