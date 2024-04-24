Kaymakamlık 1 Mayıs’ta meydanı işçilere yasakladı!

1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarını İzmit’te yapmak istiyor. Komite, 16 Mayıs’ta İzmit Kaymakamlığına başvurarak 1 Mayıs kutlamaları için Merkez Bankası ile İzmit Kent Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştirme ve İzmit Kent Meydanı’nda miting yapma taleplerini iletti.

TALEP KABUL EDİLMEDİ

İzmit Kaymakamlığı, bugün 1 Mayıs Tertip Komitesi’ne taleplerinin kabul edilmediğini, İzmit Kent Meydanı’nda miting yapılamayacağını bildirdi. Kaymakamlık, kutlamaların başka alanlarda yapılması istendiğinde kendilerine başvurmalarını istedi. 1 Mayıs Tertip Komitesi, bu akşam toplanarak İzmit Kaymakamlığının aldığı kararı değerlendirecek. İzmit Kaymakamlığının aldığı bu karar, tepkileri de beraberinde getirdi.