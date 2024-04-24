Kaymakamlık 1 Mayıs’ta meydanı işçilere yasakladı!

1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarını İzmit’te yapmak istiyor. Komite, 16 Mayıs’ta İzmit Kaymakamlığına başvurarak 1 Mayıs kutlamaları için Merkez Bankası ile İzmit Kent Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştirme ve İzmit Kent Meydanı’nda miting yapma taleplerini iletti.
TALEP KABUL EDİLMEDİ
İzmit Kaymakamlığı, bugün 1 Mayıs Tertip Komitesi’ne taleplerinin kabul edilmediğini, İzmit Kent Meydanı’nda miting yapılamayacağını bildirdi. Kaymakamlık, kutlamaların başka alanlarda yapılması istendiğinde kendilerine başvurmalarını istedi. 1 Mayıs Tertip Komitesi, bu akşam toplanarak İzmit Kaymakamlığının aldığı kararı değerlendirecek. İzmit Kaymakamlığının aldığı bu karar, tepkileri de beraberinde getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Kurt - Dünyanın her yerinde 1 mayıs işçi bayramı meydanlarda kutlanır. Sadece Türkiye'de kutlanmaz. Çünkü, işçi ve emekli düşmanı bir iktidar var.
Rumuz - Seninde yakındır koltuktan inmen
Eroldemirbek - yasaklar cezalar, mükerrer vergiler , TUV, SURİYELİLER , EV KİRALARI HAMAS, akp yi bitirdi BİTİRDİ .
Meto - Cemaatlara serbest bırakır
Niye Ki! - Sebebini belirtmişler mi? Gerçekten, neden verilmemiş? Önemli olan bu.
Engin - ne başımız kaldı ne de kıcımız
biz çalışalım onlar otursun makam odalarında cay kahve içsin
zahmet etmesinler biz ayaklarına giriz
hepsinin valisinin bel başkanının hizmetcilerin biz ayaklarına gideriz onlara hizmet ederiz
Emekli - Izin versen ne olur vermesen ne olur birinin adı izinli gösteriş olur diğerinin adı izinsiz gosteri olur.
Eyt - KORKAK KAYMAKAM.ÇÜNKÜ,İNSANLAR BİLGİLENİR VE BU RTE NİN İŞİNE GELMEZ.DOLAYISIYLA KAYMAKAM KIRMIZI ÇİZGİ YER VE MERKEZE ÇEKİLECEĞİNDEN KORKMUŞTUR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.