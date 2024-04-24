24 Nis 2024 - 14:15- Gündem G:

Kaymakamlık 1 Mayıs’ta meydanı işçilere yasakladı!

İzmit Kaymakamlığı, 1 Mayıs kutlamalarının Kent Meydanı’nda yapılmasına izin vermedi. Kaymakamlığın kararına büyük tepki var

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Kaymakamlık 1 Mayıs’ta meydanı işçilere yasakladı! mask

1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarını İzmit’te yapmak istiyor. Komite, 16 Mayıs’ta İzmit Kaymakamlığına başvurarak 1 Mayıs kutlamaları için Merkez Bankası ile İzmit Kent Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştirme ve İzmit Kent Meydanı’nda miting yapma taleplerini iletti.

TALEP KABUL EDİLMEDİ

İzmit Kaymakamlığı, bugün 1 Mayıs Tertip Komitesi’ne taleplerinin kabul edilmediğini, İzmit Kent Meydanı’nda miting yapılamayacağını bildirdi. Kaymakamlık, kutlamaların başka alanlarda yapılması istendiğinde kendilerine başvurmalarını istedi. 1 Mayıs Tertip Komitesi, bu akşam toplanarak İzmit Kaymakamlığının aldığı kararı değerlendirecek. İzmit Kaymakamlığının aldığı bu karar, tepkileri de beraberinde getirdi.
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24 Nis 2024 - 14:15 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

(8)
08

Kurt - Dünyanın her yerinde 1 mayıs işçi bayramı meydanlarda kutlanır. Sadece Türkiye'de kutlanmaz. Çünkü, işçi ve emekli düşmanı bir iktidar var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 18:22
06

Eroldemirbek - yasaklar cezalar, mükerrer vergiler , TUV, SURİYELİLER , EV KİRALARI HAMAS, akp yi bitirdi BİTİRDİ .

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 16:03
04

Niye Ki! - Sebebini belirtmişler mi? Gerçekten, neden verilmemiş? Önemli olan bu.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 15:40
03

Engin - ne başımız kaldı ne de kıcımız

biz çalışalım onlar otursun makam odalarında cay kahve içsin

zahmet etmesinler biz ayaklarına giriz

hepsinin valisinin bel başkanının hizmetcilerin biz ayaklarına gideriz onlara hizmet ederiz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 15:29
02

Emekli - Izin versen ne olur vermesen ne olur birinin adı izinli gösteriş olur diğerinin adı izinsiz gosteri olur.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 15:12
01

Eyt - KORKAK KAYMAKAM.ÇÜNKÜ,İNSANLAR BİLGİLENİR VE BU RTE NİN İŞİNE GELMEZ.DOLAYISIYLA KAYMAKAM KIRMIZI ÇİZGİ YER VE MERKEZE ÇEKİLECEĞİNDEN KORKMUŞTUR.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 14:27
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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