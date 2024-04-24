Kaymakamlığın 1 Mayıs kararına büyük TEPKİ!

1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamaları için Merkez Bankası ile İzmit Kent Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştirme ve sonrasında İzmit Kent Meydanı’nda miting yapma talebini İzmit Kaymakamlığına bildirdi. İzmit Kaymakamlığı, dün 1 Mayıs Tertip Komitesi’ne taleplerinin kabul edilmediğini, İzmit Kent Meydanı’nda miting yapılamayacağını bildirdi.

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİLER

KESK dönem sözcüsü, Yapı-Yol-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, gazetemizi ziyaret ederek, 1 Mayıs kutlamaları hakkında bilgi verdi. Burhanoğlu ve Elma, 1 Mayıs kutlamaları için İzmit Kaymakamlığı’nın Kent Meydanı’nı vermemesine tepki gösterdi.

“KENT MEYDANINDA YAPMAK İSTİYORUZ"

Komite Başkanı Levent Burhanoğlu, “16 Nisan’da İzmit Kaymakamlığı’na dilekçemizi teslim ettik. 17 Nisan’da bizi davet ettiler ve kaymakam bey ile görüştük. Talebimiz 12.00-17.00 saatleri arasında Merkez Bankası’ndan Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yapmak ve sonrasında Kent Meydanı’nda miting gerçekleştirmek. Maalesef İzmit Kaymakamlığımı talebimizi kabul etmedi. Bize başka bir alanda kutlamaları yapmak isterseniz, bize başvurun dedi. Bu doğru değil, biz kutlamaları İzmit Kent Meydanı’nda yapmak istiyoruz. 1 Mayıs Kutlama Komitesi olarak toplanıp, İzmit Kaymakamlığının verdiği kararı değerlendireceğiz” dedi.

“ÇİFTE STANDART UYGULANMASIN”

MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ise yaptığı açıklamada, “İzmit Kaymakamlığının aldığı kararı doğru bulmuyoruz. Derneklerin, siyasi partilerin yürüyüşleri problem olmuyor. Ama ne hikmetse 1 Mayıs olduğunda problem oluyor. Bu kentin emekçilerinden, mimarlarından, mühendislerinden, öğretmenlerinden, doktorlarında, kısacası kentin emekçisiyle yürüyüş yapmak istediğinde problem yaratılıyor” dedi.

1 MAYIS DÜZENLEME KURUL ÜYELERİ

1. Levent BURHANOĞLU (KESK--YAPI-YOL SEN Kocaeli Şube Başkanı)

2. Güzide SAATÇİ (KESK--TÜM BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı)

3. Ayda Işık SEVİM (KESK--EĞİTİM SEN Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı)

4. Mehmet Ali Elma (TMMOB--MMO Kocaeli Şube Başkanı)

5. Muammer Hakkı ERSÖZ (TMMOB--MMO Kocaeli Şube yönetim kurulu üyesi)

6. Ayşe Engin ARISOY (Kocaeli Tabip Odası Başkanı)

7. Mehtap Yılmaz MAÇKALI (Kocaeli Tabip Odası genel sekreteri)