1 MAYIS KOMİTESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI!

1 Mayıs Tertip Komitesi konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"16 Nisan 2024 tarihinde kent meydanında 1 Mayıs mitingi yapmak için İzmit kaymakamlığına 1 Mayıs tertip komitesi olarak dilekçe ile başvurmuştuk. Bugün kaymakamlıktan arayıp dilekçemize cevap yazısının tebliğ edileceği söylendi Kaymakamlığa gidip yazıyı teslim aldık

Yazıda özetle:

" Talep ettiğiniz alan 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ve güzergahları listesinde yer almaması münasebetiyle ilgi dilekçedeki talebiniz uygun görülmemiştir

Söz konusu talebinizin yeniden değerlendirilebilmesi için, "İlçemiz 2024 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanı ve Güzergahı" olarak belirlenen alanları içeren 26.01.2024 tarih ve 15854 sayılı Kaymakamlık Oluru ekte gönderilmiştir" ,

Diyor

Yakın zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna siyasi partilere ve bir kaç gün önce bir etkinliğe izin verilen yürüyüş yolu ve kent meydanının 1 Mayıs mitingi için bu kentin emekçilerine işçilerine memurlarına halkına izin verilmemesi bizi hayal kırıklığına uğratmıştır

Konu ile ilgili emek ve demokrasi Platformu ile bu akşam 18.30'da yapacağımız toplantıdan sonra tekrar açıklama yapılacaktır"