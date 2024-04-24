TÜPPAŞ’dan yatırımların ardı arkası kesilmiyor!

Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan ve Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 900 dönümden büyük bir alanda faaliyet gösteren TÜPRAŞ, yeni bir proje için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda LPG ve propan gazlarının demiryolu aracılığıyla taşınmasına olanak sağlayacak dev projesi mahkeme tarafından iptal edilen TÜPRAŞ, bu kez yeni bir ünite ve depolama tankı kurmak istemesiyle gündeme gelmişti.

ONAY ALINDI

Geçtiğimiz yıl hazırlanan ÇED projesi kapsamında, yapacağı dev yatırımla birlikte İzmit’te Propilen Splitter(Ayrıştırma) Ünitesi ile Propilen Depolama Tankı kurmayı planlayan TÜPRAŞ’ın bu projesi, bakanlıktan da onay almıştı. Depolama tankı ile birlikte önceki ÇED raporunda 746 milyon liraya mal olması planlanan propilen splitter ünitesi projesinin maliyeti, söz konusu projedeki depolama tankının çıkarılmasının ardından 650 milyon liraya düştü. Ayrıştırma ünitesini 6 bin 200 metrekarelik bir alana ve depolama tankını 6 bin 600 metrekarelik bir alana kuracak olan ve günlük 800 metreküp kapasite ile faaliyete başlayacak TÜPRAŞ, işte bu projelerinin yatırımlarının yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

8 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Firma tarafından KAP’a yapılan açıklamada, İzmit ve İzmir rafinerilerinde toplamda 256 milyon dolarlık (8 milyar 342 milyon 277 bin lira) yatırımın gerçekleştirileceğini duyuran TÜPRAŞ konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Şirketimizin 24 Kasım 2021 tarihinde açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla toplam 256 milyon ABD doları bedelindeki "İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi" ile "İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi" yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir”