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Başkan Sezer, mazbatalarını alan muhtarlara başarılar diledi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından mazbatalarını alan muhtarlara başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Sezer, mazbatalarını alan muhtarlara başarılar diledi mask
Başkan Sezer, mazbatalarını alan muhtarlara başarılar diledi
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis salonunda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde başarı elde eden muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Sezer’e başkan yardımcıları da eşlik etti. Yeni hizmet döneminin hem kendilerine hem de muhtarlara hayırlı olması dileklerini ileten Sezer, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Sezer, mazbatalarını alan muhtarlara başarılar diledi

Toplantıda devam eden çalışmalar ve planlanan projelereler hakkında istişare edilirken talepler dinlenildi.
# yeni, Meclis, hizmet

24 Nis 2024 - 16:06 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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