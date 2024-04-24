Başkan Sezer, mazbatalarını alan muhtarlara başarılar diledi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis salonunda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde başarı elde eden muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Sezer’e başkan yardımcıları da eşlik etti. Yeni hizmet döneminin hem kendilerine hem de muhtarlara hayırlı olması dileklerini ileten Sezer, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.
Toplantıda devam eden çalışmalar ve planlanan projelereler hakkında istişare edilirken talepler dinlenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.