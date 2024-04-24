Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara Depremi uyarısı!

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye kıyılarında deprem sonrası oluşabilecek tsunami boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

X ( Twitter) hesabından bir dizi paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına deprem sonrası tsunaminin ne kadar sürede ulaşacağını da açıkladı.

Prof. Dr Ahmet Ercan, büyük depremin beklendiği İstanbul'u da içine alan Marmara Bölgesi'nde 7,5 büyüklüğünde bir depremin 1 ila 2,5 metreye kadar dalga yaratabileceğini, dalganın tırmanma yüksekliğinin ise 5 metreye ulaşabileceğini ifade etti.

Ercan'a göre; tsunami dalgaları, 50 ila 300 metre karaya ilerleyebilir ve deprem sonrası 4 ila 20 dakika içinde kıyılara varabilir.

Ercan'ın Ege ve Akdeniz bölgesi için öngörüleri ise şöyle: Deprem 1 ila 3,5 metreye kadar dalga üretebilir, dalgaların tırmanma yüksekliği ise 5,5 metreye çıkabilir. 100 ila 2500 metre karaya ilerleyebilme potansiyeli olan dalgaların kıyıya varma süresi ise 5 ila 30 dakika.

“DEPREMDEN 5 İLA 30 DAKİKA İÇİNDE…”

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaşımları şöyle:

* Türkiye’de süpürtü (tsunami) göçüntülü kırıkların olduğu Ege ile Akdeniz’de, 1 ile 3,5 m dalga yüksekliğinde, 5,5 m tırmanma yüksekliğinde, 100 ile 2500 m karaya ilerleyebilir. Süpürtü, depremden 5 ile 30 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır.

* Marmara’da kırıklar, 1-1,5 m düşey bileşenli yanal atımlıdır. M7,5’luk bir deprem 1 ile 2,5 m dalga ile 5 m tırmanma yüksekliğinde, 50 ile 300 m karaya ilerleyen süpürtü (tsunami) üretir. Depremden 4 ile 20 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır.

Kaynak: CUMHURİYET