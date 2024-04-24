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2 çocuk babası Sinan Azaklıoğlu kalbine yenildi

Derince İbni Sina Mahallesi Çağlayan Sokak adresinde ikamet eden tır şoförü Sinan Azaklıoğlu (54) kalp krizi sonucu vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
2 çocuk babası Sinan Azaklıoğlu kalbine yenildi mask

Evli ve 2 çocuk babası olan Sinan Azaklıoğlu’nun cenazesi Evliya Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Evliya Mezarlığında toprağa verildi.
# cenaze

24 Nis 2024 - 16:15 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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