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İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne gelen 3 kişilik yemeğin hesabı sosyal medyada gündem oldu.

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu! mask
İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
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Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti. 

Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı. 

Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

Kaynak: CUMHURİYET
# oldu, medya, kafe

24 Nis 2024 - 16:17 - Gündem

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