İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

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Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti.

Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı.

Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.

Kaynak: CUMHURİYET