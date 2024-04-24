Murat Balaban emekli oluyor

Kartepe Sultaniye doğumlu olan inşaat mühendisi Murat Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Yol Şube Müdürü olarak görev yaparken, 2017 yılında Kartepe Belediyesine transfer oldu.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

2023 yılı genel seçimleri öncesinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden, aday gösterilmeyince görevine dönen Balaban’ın yerel seçimlerden sonra belediyeden ayrılacağı, aile şirketi olan Balaban Cam’ın başına geçeceği konuşuluyordu.

DİLEKÇESİNİ VERDİ

Balaban yıllık izinlerini kullanmak için dilekçesini verdi. Murat Balaban’ın iki aylık izni bittikten sonra temmuz ayı itibariyle emekliye ayrılacağı ve daha önce söylediği gibi aile şirketine geçeceği ifade ediliyor. Balaban’ın yerine hangi ismin getirileceği merak ediliyor.