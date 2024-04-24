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Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı

Kocaelispor'un hafta sonu konuk edeceği Bandırmaspor müsabakasının biletleri satışa çıkarıldı

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Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı mask
Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı
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Trendyol 1. Lig'i üçüncü sırada bitirerek Play-Off finali oynamak isteyen Kocaelispor 32. hafta maçında 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı ekibin oynayacağı müsabakanın biletleri Passo uygulamasından ve internet sitesi üzerinden satışa çıktı. Öğrenci taraftarlar, indirimli biletlerini KS Store’dan ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde: 

Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı
# Play-Off, Kocaelispor, internet

24 Nis 2024 - 16:28 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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