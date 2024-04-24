Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol 1. Lig'i üçüncü sırada bitirerek Play-Off finali oynamak isteyen Kocaelispor 32. hafta maçında 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı ekibin oynayacağı müsabakanın biletleri Passo uygulamasından ve internet sitesi üzerinden satışa çıktı. Öğrenci taraftarlar, indirimli biletlerini KS Store’dan ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde: