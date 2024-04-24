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Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım görevden alındı

İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından görevden alındı.

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Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım görevden alındı mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeni dönemdeki ilk görevden almayı yaptı. Nevzat Doğan’ın belediye başkanlığı döneminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak başlayan, Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan seçilmesinin ardından Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne getirilen Server Yıldırım, görevinden alındı.

Yıldırım ile bir görüşme yapan Hürriyet’in, “Yeni dönemde yeni ekip arkadaşları ile çalışacağım” dedikten sonra görevden alma kararını açıkladı. Hürriyet’in, “Başka bir kurumda çalışmak istersen elimden geleni yapacağım” dediği de öğrenildi.
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24 Nis 2024 - 16:31 - Gündem

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