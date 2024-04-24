Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım görevden alındı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeni dönemdeki ilk görevden almayı yaptı. Nevzat Doğan’ın belediye başkanlığı döneminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak başlayan, Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan seçilmesinin ardından Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne getirilen Server Yıldırım, görevinden alındı.
Yıldırım ile bir görüşme yapan Hürriyet’in, “Yeni dönemde yeni ekip arkadaşları ile çalışacağım” dedikten sonra görevden alma kararını açıkladı. Hürriyet’in, “Başka bir kurumda çalışmak istersen elimden geleni yapacağım” dediği de öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.