24 Nis 2024 - 16:38- Gündem G:

SMA'LI ASEL BEBEK İÇİN BAĞIŞ GECESİ DÜZENLENECEK

SMA hastası Asel Bebek için 30 Nisan Salı günü saat 21.00'da bağış gecesi düzenlenecek

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
SMA'LI ASEL BEBEK İÇİN BAĞIŞ GECESİ DÜZENLENECEK mask
SMA'LI ASEL BEBEK İÇİN BAĞIŞ GECESİ DÜZENLENECEK
Haber albümü için resme tıklayın

10 günlükken SMA TİP 1 teşhisi konulan Asel bebek için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Yüzde 55 bağışa ulaşan Asel bebek için 30 Nisan salı günü, bağış gecesi düzenlenecek. 

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,

SMA'LI ASEL BEBEK İÇİN BAĞIŞ GECESİ DÜZENLENECEK

ASEL BEBEĞİMİZ YAŞASIN!

SMA hastası Asel Bebeğimiz için

BÜYÜK BAĞIŞ GECESİ

? 30 NİSAN SALI

⏰ 21.00 https://www.instagram.com/sma_aselsever/

Valilik Onaylı Kampanya
TR48 0001 0020 8283 4635 2250 03

Alıcı: Gamze Sever / Ziraat Bankası

Yapacağınız her bağış Asel Bebeğimize nefes olacak!
# büyük, medya, SMA hastası Asel Bebek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bağış gecesi

24 Nis 2024 - 16:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.456.975 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL