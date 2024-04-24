SMA'LI ASEL BEBEK İÇİN BAĞIŞ GECESİ DÜZENLENECEK

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10 günlükken SMA TİP 1 teşhisi konulan Asel bebek için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Yüzde 55 bağışa ulaşan Asel bebek için 30 Nisan salı günü, bağış gecesi düzenlenecek.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,

ASEL BEBEĞİMİZ YAŞASIN!

SMA hastası Asel Bebeğimiz için

BÜYÜK BAĞIŞ GECESİ

? 30 NİSAN SALI

⏰ 21.00 https://www.instagram.com/sma_aselsever/ ✅

Valilik Onaylı Kampanya

TR48 0001 0020 8283 4635 2250 03

Alıcı: Gamze Sever / Ziraat Bankası

Yapacağınız her bağış Asel Bebeğimize nefes olacak!