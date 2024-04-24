Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: İsrail ile ticaret bitti!

Erdoğan, Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yinelediğini kaydetti. Erdoğan, "Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz

Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik

"NETANYAHU BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Netanyahu, sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in saldırıları devam ettiği müddetçe küresel barışa yönelik tehditlerin arttığının herkes bilincindedir.

Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz

'İSRAİL İLE TİCARET' TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU: O İŞ BİTTİ!

"Yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı en yazık ki 45 bini buldu. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içinde durumda ağır olanların bir kısmını ülkemize aldık. Tabii çocuk, kadın, yaşlı burada ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze-Filistin yerle yeksan olmuş. İsrail ile Gazze silah - mühimmatları mukayese edilmez. Bunlara görerek değerlendirmek lazım. Tüm Batı İsrail'in yanında yer alıyor."

Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yineledik.

STEİNMEİER: İKİ ÜLKE OLARAK BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise, "Deprem sonrası Almanya'dan çok destek sağlandı. Finans politikalarındaki reformlar takdirle karşılandı." ifadelerini kullandı. Steinmeier, "İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz, birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

Steinmeier, "Filistinliler için siyasi perspektif olmadan İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Bu perspektif sadece iki devletli bir çözüm olabilir" diye konuştu.

Kaynak: SABAH