Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Seoil Plastik fabrikasında TİS görüşmeleri ocak ayı itibariyle başlamıştı. Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada ocak ayında bu yana süren görüşmelerden sonuç alınamadı. 250 işçinin bulunduğu fabrikada işçilerin ücretlerinde ilk 6 ay için yüzde 110, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon +30, asgari ücret bu orandan fazla artarsa asgari ücret oranında artış talep etmişti. 4 aydan bu yana süren görüşmelerde işverenin teklifi ise yüzde 75’in üzerine çıkmadı. Arabulucu evresinde olan TİS sürecinde işverenin yüzde 75’lik zam oranını kabul etmeyen sendika, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda da sonuç alınamazsa grev sürecine başlayacak.
- Ekonomi
Kocaeli’deki plastik firması işçileri greve hazırlanıyor
Kartepe'de faaliyet gösteren Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Seoil Plastik’te, 4 aydan bu yana süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinden sonuç alınamayınca fabrikaya grev kararı asıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.