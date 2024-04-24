Kocaeli’deki plastik firması işçileri greve hazırlanıyor

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Seoil Plastik fabrikasında TİS görüşmeleri ocak ayı itibariyle başlamıştı. Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada ocak ayında bu yana süren görüşmelerden sonuç alınamadı. 250 işçinin bulunduğu fabrikada işçilerin ücretlerinde ilk 6 ay için yüzde 110, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon +30, asgari ücret bu orandan fazla artarsa asgari ücret oranında artış talep etmişti. 4 aydan bu yana süren görüşmelerde işverenin teklifi ise yüzde 75’in üzerine çıkmadı. Arabulucu evresinde olan TİS sürecinde işverenin yüzde 75’lik zam oranını kabul etmeyen sendika, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda da sonuç alınamazsa grev sürecine başlayacak.