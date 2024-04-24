Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ölmez, muhtarlık müessesesinin önemini vurgulayarak, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.Daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Ölmez, " Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde ilçemiz için güzel işler yapacağız. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve Kandıra'nın tüm dinamikleriyle birlikte yol yürümek istiyoruz. Amacımız Kandıra'yı daha güzel yarınlara kavuşturmaktır. " ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Adnan Kaçan, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horos, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.