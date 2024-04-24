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Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı
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Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi mask
Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi
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Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ölmez, muhtarlık müessesesinin önemini vurgulayarak, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.Daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Ölmez, " Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde ilçemiz için güzel işler yapacağız. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve Kandıra'nın tüm dinamikleriyle birlikte yol yürümek istiyoruz. Amacımız Kandıra'yı daha güzel yarınlara kavuşturmaktır. " ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Adnan Kaçan, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horos, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.
# yeni, türkiye

24 Nis 2024 - 17:26 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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