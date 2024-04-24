NEDEN YEREL TOHUM GELENEKSEL TARIM

Bizim geleneksel tarım dediğimiz atadan kalma yöntemlerle yapılan tarım. Eskiden zararlılarla mücadelede veya bitki hastalıklarında kullanılmak üzere doğal tarım ilaçları geliştirilirmiş. Dr. Füsun Tezcan “Börtü Böcek İçin Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar” kitabında bunları anlatıyor.

Bir tohum derneği bunun denemesini yapmıştı. Tarlanın bir bölümüne yerel domates tohumu, yanına ise organik tarımda kullanılan F1 sertifikalı tohumdan domates diktiler. Yerel tohum dan olanlar dayanıklıydı ve hiç ilaç gerektirmeden yetiştiler. Sertifikalı tohumdan olanlar ise ilaç gerektirdi. Organik tarımda izin verilen tarım ilaçlarını kullanmadan sertifikalı tohumdan ürün almak mümkün olmadı. Organik tarım ilaçsız tarım demek değil. Organik tarımda kullanılan ilaçlarla konvansiyonel tarımda kullanılan ilaçlar aynı firmalarca üretiliyor.

ABD’de EWG (Çevre Çalışma Grubu) her sene tarım ürünlerinde pestisit analizleri yapıyor ve sonuçları Kirli Düzine ve Temiz 15 olarak açıklıyor. (1) Her ne kadar bu çalışma ABD’de yapılıyorsa da bize hangi ürünlerde daha fazla pestisit kullanıldığı konusunda fikir veriyor.

2024 Kirli Düzine:

1- Çilek,

2- Ispanak

3- Kale-kara lahana gibi yeşillikler

4- Üzüm

5- Şeftali

6- Armut

7- Nektarin

8- Elma

9- Dolmalık biber

10- Kiraz

11- Yaban mersini

12- Yaze fasulye

2024 Temiz 15:

1- Avokado

2- Mısır

3- Ananas

4- Soğan

5- Papaya

6- Bezelye

7- Kuşkonmaz

8- Kavun

9- Kivi

10- Lahana

11- Mantar

12- Mango

13- Tatlı patates

14- Karpuz

15- Havuç

Biz üreticilerle iletişime geçerek pestisit analizlerini gördüğümüz ürünleri tercih ediyoruz. Emin değilsek daha önce açıkladığımız yöntemlerle pestisit kalıntılarını temizlemeye çalışıyoruz.

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar