NEDEN YEREL TOHUM GELENEKSEL TARIM

Bizim geleneksel tarım dediğimiz atadan kalma yöntemlerle yapılan tarım. Eskiden zararlılarla mücadelede veya bitki hastalıklarında kullanılmak üzere doğal tarım ilaçları geliştirilirmiş. Dr. Füsun Tezcan “Börtü Böcek İçin Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar” kitabında bunları anlatıyor.
Bir tohum derneği bunun denemesini yapmıştı. Tarlanın bir bölümüne yerel domates tohumu, yanına ise organik tarımda kullanılan F1 sertifikalı tohumdan domates diktiler. Yerel tohum dan olanlar dayanıklıydı ve hiç ilaç gerektirmeden yetiştiler. Sertifikalı tohumdan olanlar ise ilaç gerektirdi. Organik tarımda izin verilen tarım ilaçlarını kullanmadan sertifikalı tohumdan ürün almak mümkün olmadı. Organik tarım ilaçsız tarım demek değil. Organik tarımda kullanılan ilaçlarla konvansiyonel tarımda kullanılan ilaçlar aynı firmalarca üretiliyor.
ABD’de EWG (Çevre Çalışma Grubu) her sene tarım ürünlerinde pestisit analizleri yapıyor ve sonuçları Kirli Düzine ve Temiz 15 olarak açıklıyor. (1) Her ne kadar bu çalışma ABD’de yapılıyorsa da bize hangi ürünlerde daha fazla pestisit kullanıldığı konusunda fikir veriyor.
2024 Kirli Düzine:
1- Çilek,
2- Ispanak
3- Kale-kara lahana gibi yeşillikler
4- Üzüm
5- Şeftali
6- Armut
7- Nektarin
8- Elma
9- Dolmalık biber
10- Kiraz
11- Yaban mersini
12- Yaze fasulye
2024 Temiz 15:
1- Avokado
2- Mısır
3- Ananas
4- Soğan
5- Papaya
6- Bezelye
7- Kuşkonmaz
8- Kavun
9- Kivi
10- Lahana
11- Mantar
12- Mango
13- Tatlı patates
14- Karpuz
15- Havuç
Biz üreticilerle iletişime geçerek pestisit analizlerini gördüğümüz ürünleri tercih ediyoruz. Emin değilsek daha önce açıkladığımız yöntemlerle pestisit kalıntılarını temizlemeye çalışıyoruz.
A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.