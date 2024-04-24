Başkan Hürriyet sözünü tuttu Pamuk şekeri arabasına kavuştu

İzmit Belediyesi, vatandaşların yanında olup gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in Karamürsel ziyareti sırasında kendisinden pamuk şekeri arabası rica eden İbrahim Yoksul, sözünü aldığı arabasına kavuştu.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Atölyesinde öz kaynaklar ile üretilen pamuk şekeri arabasını İbrahim Yoksul’a, Koordinaör Ozan Aksu takdim etti. Başkan Hürriyet’in de selamını ileten Aksu’ya CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve yöneticiler eşlik etti. Mutluluğu gözlerinden okunan 79 yaşındaki İbrahim Yoksul, ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.