Canbaba’dan muhtarlara uyarı

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen 27 mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kaymakam Canbaba, muhtarlarla tanışarak yeni döneme başlangıç yaptı ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

YANGINLARA DİKKAT

Mahallelerdeki suların sık aralıkla tahlillerin yapılması konusunda yetkili kurumlara talimat veren Canbaba, “Gördüğümüz problemlerin başında yangın geliyor. Yangın, en fazla insan hatalarından çıkıyor. Erken müdahale yangında çok önemli. Bu nedenle büyümeden anında veya hiç yangın çıkmadan müdahale çok önemli bunu yaparsak hiçbir olumsuzluk yaşamayız.

ODUN ALIMLARINI YAPILMASI

Geçen 5 yılda çok büyük yangın yaşamadık, inşallah önümüzdeki yıllarda yangın yaşamadan, el birliği ile bunu yapmayı ümit ediyoruz. Hepimize görev düşüyor. Orman mahallelerindeki vatandaşların odun alımlarının planlanmalarını erkenden yapıp odunlarını dağıtılması konusunda da orman şefliğinin bu konuda hızlandırılmasını istedi. Kırsal mahallere gelen ve gidenlerin takip edilmesini konusunda daha tedbirli olarak bu konuda kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışalım” dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Canbaba, “Uyuşturucu insanlık için en önemli illetlerden biri. Bununla ortak mücadele edeceğiz. En iyi mücadele hiç başlatmamak. El birliği ile bu konuda daha etkili çalışarak, toplum olarak birlikte mücadele etmemiz lazım. Mücadele etmediğimiz zaman bu toplumsal bir tehdit. Törer gibi bir olay bunun önüne geçmemiz lazım. Önüne geçmenin yolu da tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde birlikte çalışmamız bu konuda da hassasiyet duyduğunuz en ufak bir şeyi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Çocuklarımızı koruyalım. Uyuşturucu tacirleri üç kuruş kazanacaklar diye çocuklarımızı ateşe atmasınlar” şeklinde talepte bulundu.

TOPMUMU KORUYALIM

Muhtarlarımız kulağına gelen bilgileri bizimle paylaşın, bizler daha etkili çalışalım. Gençler bizim geleceğimiz bağımlı insanlardan oluşan toplumdan hayır gelmez. Toplumumuzu korumamız lazım. Birden bunu kaldırmak mümkün değil, uyuşturucuya başlamış, bunların ilk etapta kullanım sürelerini düşüreceğiz, ama satışı kesinlikle önleyeceğiz. Burada bu iş satılmayacak. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sizlerden de bu konuda destek istiyorum. Sizler devletimizin birer temsilcisiniz, ayrımcılık yapmadan herkese eşit mesafede yaklaşın, görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim” dedi. Canbaba, başıboş ve sahipsiz köpekler içinde belediyeye haber verilmesini istedi. Yeni muhtarlara görevleri süresince başarılar diledi.

YILLIK UYUŞTURUCU MİKTARI

İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak da yaptığı konuşmada, “Bölücü terör örgütünün en büyük finans kaynağı uyuşturucu. Yıllık uyuşturucu ticaretinden tahmini kazancı 10 milyon dolar. Araziye ekilen her bir kenevir tohumu bize kurşun olarak geri dönüyor” dedi. 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk defa öğretmenevi toplantı salonunda yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire amirleri ile yeni seçilen ve göreve devam eden mahalle muhtarları katıldı.