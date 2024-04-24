Demet Akalın kiracısına isyan etti: Sen kimsin ya? Ukalalığa bak

Demet Akalın sunuculuğunu yaptığı programda, yıllar önce aldığı evinde oturan kiracısıyla yaşadığı sorunu anlattı.

"ADAMIN UKALALIĞINA BAK..."

Aylık 5 bin lira kira aldığını söyleyen Akalın "Devletin ev sahibi ve kiracı olayına kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Benim kiracım 5 bin liraya oturuyor. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Sen kimsin ya? Ev benim. Ve adam bunu söyleyebiliyor" diyerek isyan etti.

"MİLLETİN AĞIZ KOKUSUNU ÇEKİYORDUM"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam ettii: "Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Ver' dedim avukata sinir oldum."

Kaynak: sözcü