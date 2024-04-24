23 Nisan Derince’de Bir Başka Güzel

GÖSTERİ MERKEZİ’NDE PROGRAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Derince’de coşku içerisinde geçti. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde Harikalar Sahili’nde yer alan Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen programda çocuklar gönüllerince zaman geçirerek, eğlenme imkanı buldu. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe ve eşi Av. Sibel Gökçe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa katılım yoğun oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve ülkemizin bağımsızlığını elde ettiği süreç ile ilgili bilgiler paylaştı.

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

23 Nisan’ın en özel gün olduğunu belirten Başkan Gökçe “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen en özel bayram. Bunun değerini bilmemiz lazım. 104 sene önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayramı önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir coşkuyla, sevinçle ve sevgiyle kutlayacağız. Çünkü bu bayram bizlere armağan edildi. Bunu yüceltecek ve ileriye taşıyacak olan ise çocuklarımız ve gençlerimiz olacak. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Hem Cumhuriyetimize hem Atatürk’ümüze hem de geleceğimize sahip çıkacağız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve halkımızın bayramını kutluyorum. Birlikte nice bayramlara daha ulaşacağız” dedi.

ARKADAŞIM BEN GELDİM

Başkan Gökçe’nin konuşmasının ardından Gösteri Merkezi’nde başlayan etkinliklerde çocuklar, 23 Nisan’ın coşkusunu doyasıya yaşadı. ‘Arkadaşım Ben Geldim’ konulu müzikli danslı çocuk oyunu gösterisinin iki seans olarak sahnelendiği ücretsiz etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri en özel bayramı birlikte kutladı. Tiyatro gösterisinin yanı sıra çocuk eğlencelerinin de yer aldığı etkinlikler boyunca programa katılan aileler ve çocuklar ile sohbet ederek, bayramlarını tebrik eden Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı önümüzdeki yıllarda çok daha coşku içerisinde kutlayacaklarını ifade etti.