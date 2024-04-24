24 Nis 2024 - 18:19- Spor G:

İzmit Belediyesi, Arjantinli taraftarın jestini karşılıksız bırakmadı

Arjantin 2. ligi ekiplerinden yeşil siyahlı Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır’a özel pankart hazırladı. İzmit Belediyesi, bu anlamlı jest karşısında Arjantinli taraftar Ruben Aristimuño’yu İzmit’e davet etti

HABER MERKEZİ
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İzmit Belediyesi, Arjantinli taraftarın jestini karşılıksız bırakmadı
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Kocaelispor gibi yeşil renklere sahip olan Atlético Nueva Chicago kulübü, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kocaelispor’un sevilen taraftarı Erkan Çakır’ı unutmadı. Aynı renkleri taşıyan iki kulüp taraftarları yıllardır birbirlerine karşı sevgi gösterisinde bulunurken bu defa da güzel bir vefa örneği sergilendi. Arjantin Primera Nacional liginde mücadele eden Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarı Ruben Aristimuño, “Köfte Erkan Yüreğimizde” yazılı pankart hazırladı.

PANKART STADYUMA ASILACAK

Pankartı, oynayacakları ilk maçta stadyuma asacaklarını belirten Ruben Aristimuño gönderdiği videoda, “Arjantin’den, aramızdaki mesafe kadar kocaman bir kucaklama gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Çok yakında Türkiye'de olacağız” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesi de bu anlamlı davranışı karşısında Ruben Aristimuño’yu Haziran ayında İzmit’e davet etti.
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24 Nis 2024 - 18:19 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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