İzmit Belediyesi, Arjantinli taraftarın jestini karşılıksız bırakmadı

Kocaelispor gibi yeşil renklere sahip olan Atlético Nueva Chicago kulübü, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kocaelispor’un sevilen taraftarı Erkan Çakır’ı unutmadı. Aynı renkleri taşıyan iki kulüp taraftarları yıllardır birbirlerine karşı sevgi gösterisinde bulunurken bu defa da güzel bir vefa örneği sergilendi. Arjantin Primera Nacional liginde mücadele eden Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarı Ruben Aristimuño, “Köfte Erkan Yüreğimizde” yazılı pankart hazırladı.
PANKART STADYUMA ASILACAK
Pankartı, oynayacakları ilk maçta stadyuma asacaklarını belirten Ruben Aristimuño gönderdiği videoda, “Arjantin’den, aramızdaki mesafe kadar kocaman bir kucaklama gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Çok yakında Türkiye'de olacağız” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesi de bu anlamlı davranışı karşısında Ruben Aristimuño’yu Haziran ayında İzmit’e davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.