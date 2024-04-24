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Futbol sahasında skandal görüntüler: Yüzüne tekme atılan antrenörün dili boğazına kaçtı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, U17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgada yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Futbol sahasında skandal görüntüler: Yüzüne tekme atılan antrenörün dili boğazına kaçtı!
Futbol sahasında skandal görüntüler: Yüzüne tekme atılan antrenörün dili boğazına kaçtı!
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Olay, dün Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00’da oynanan U-17 yaş kategorisi Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları 1-1 berabere kaldı, maç bitimi ise ortalık karıştı. Gemlik Altınayak Spor antrenörü Mevlüt K., Panayır Güneş Spor teknik direktörü Orhan Şanlı’nın yüzüne tekme attı. Yüzüne gelen tekme sonrası Şanlı’nın dili boğazına kaçtı. Şanlı, olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

24 Nis 2024 - 18:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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