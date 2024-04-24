24 Nis 2024 - 19:13- Asayiş G:

Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak!

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Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak! mask
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Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi no:7 üzerinde yapılacak altyapı imalat çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Geçici olacak alternatif güzergah kullanılacak. Çalışma 25 Nisan saat 10.00'da başlayacak 25 Nisan saat 14.00'da sona erecek. İşte alternatif güzergah:

Sürücüler dikkat! O yol trafiğe kapatılacak!
# çalışma

24 Nis 2024 - 19:13 - Asayiş

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