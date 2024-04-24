Disney'den flaş Türkiye kararı! Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk dizisini iptal etmişti

Disney Plus, 2023 Temmuz ayında ani bir karar alarak Türk dizilerini ve filmlerini platformundan kaldırmış, Atatürk dizisinin de kaldırılması büyük ses getirmişti.

Şirketin, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeden yerli dizi ve film yayınlamayacağını, bunun da tasarruf tedbirleri kapsamında olduğunu açıklamıştı.

YENİDEN YAYINLAMA KARARI

Şirketin tasarruf kapsamında alınan tedbirlerinde sona gelinirken, yeni bir karar alındı. Disney Plus, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkenin dizi ve filmlerini yeniden yayınlama kararı aldı.

512 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

Platform, 3 ay içinde 11,7 milyon kullanıcı kaybederken, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 512 milyon dolar zarar etti.

ATATÜRK DİZİSİNİN İPTALİ SES GETİRMİŞTİ

Disney Plus, geçen sene yerli içeriklerini kaldırmış, gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Atatürk dizisinin çekilmesi sebebiyle platforma karşı bir linç kampanyası başlatmıştı.

Dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, FOX TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıkmıştı.



Disney'in ise bu kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: yeniçağ