Yaşlıları hor görenlere tokat gibi cevap!

Her dönem kuşak çatışması olmuştur.

Teknoloji geliştikçe, kuşak çatışması daha da hızlandı.

Teknoloji her gün gelişiyor, değişiyor.

Doğal olarak 65 yaş üstü vatandaşlar da teknolojiye ayak uydurmakta zorlanıyor.

Ama genç kesim, teknoloji ile birlikte büyüyor.

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65 yaş üstü kuşak zamanında;

Doğru dürüst telefon yoktu, televizyon yeni çıkmıştı, internet yoktu, cep telefonu yoktu, köylerde elektrik yoktu, bilgisayar yoktu, sadece TRT vardı… Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

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Ama yeni nesil, tam olarak teknoloji çağının içinde büyüyor.

İnternete alışkın, cep telefonuna alışkın, sosyal medyaya alışkın, ceple yapılacak her şeye alışkın.

3-4 yaşındaki çocuklar bile internete giriyor, oyun oynuyor. Bilgisayarla haşir neşir. Durum böyle olunca, yeni nesil gençlerin çoğun, 65 yaş üstünü hor görüyor, bilgisiz görüyor. Gençler bilsinler ki, şu anda kullandıkları teknoloji, onların döneminde yoktu.

Yukarıda size kuşak çatışması ile ilgili biraz bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza.

TALAT BULUT’TAN PAYLAŞIM

Sanatçı Talat Bulut, 65 şaş üstü vatandaşları hor gören ve laf eden gençlerle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medyada bu değerlendirme, çok dikkat çekti. Ben de sosyal medyadaki bu değerlendirmeyi sizinle paylaşmak istiyorum;

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Oyuncu Talat Bulut’tan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı hor gören, alaylı laflar edenlere verdiği tokat gibi cevap...

“Her hangi bir yerde veya sokakta görüp yaşlarından ötürü alay ettiğin o insanlara, tarih 68-78 kuşağı denir, yani delikanlıları!

O delikanlılar, embesil büyümemek için ortaokul çağlarına geldiklerinde dünya ve Türkiye hakkında, okudukları kitaplardan ötürü çok bilgiye sahipti, hatta o insanlar, gençlik yıllarında meydanlara çıkıp haksızlıklara uğrayanların sesi olmuştu.

Bu uğurda ölenlerin, öldürülenlerin, asılanların kim oldukları hakkında hiç bir bilgiye sahip değilsin, merak bile etmemişsin!

Senin merakın ne biliyor musun?

Gün içinde çektiğin o selfilerin kaç kişi tarafından beğenildiği, kaç tane yorum yapıldığı. Akşamını böyle geçiriyorsun!

O insanlar, akşam eve gelirken, koltuk altlarında mutlaka bir gazete, kitap bulundururlardı.

Bir daha o insanlarla alay etmeden evvel, kafanı iki kere duvara vur, acımasa bile en azından düşünmeyi hatırlarsın belki!”

NOKTA...........”

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GENÇLER, GEÇMİŞİ İYİ BİLMELİ.

Sanatçı Talat Bulut’un değerlendirmesine katılıyorum.

Gençler, geçmişini iyi bilmeli.

İyi bilmeli ki, karşısındaki 65 yaş üstü vatandaşlara saygı göstermeli.

Eski yıllarda teknoloji ve internet yokken, insanlar arasında iletişim çok fazlaydı.

Teknoloji geliştikçe, internet geliştikçe insanlar yalnızlaşmaya başladı…

Artık kutlamalar bile bir mesajla oluyor.

Elbette artık eski günleri getiremeyiz, ama en azından gençler, geçmişine ve yaşlılara saygılı olmayı öğrenmeli diye düşünüyorum.