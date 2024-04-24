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Kocaeli'de "Arabuluculuk Paneli"

Kocaeli'de "Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" kapsamında, "Arabuluculuk Paneli" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de "Arabuluculuk Paneli" mask
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Panel Başkanı ve Vali Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Genel Başkanı Adem Solak, proje hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Valilik Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Panel Başkanı Kaymak ve panelistler konuşma yaptı.

Sosyal ilişkilerden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne destek sunulması amacıyla düzenlenen panelde, arabuluculuk uygulamaları ele alındı.

Panele, Kocaeli  Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, Kocaeli  Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Barış Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile kurum müdürleri katıldı.
# sağlık, teknoloji, cumhuriyet

24 Nis 2024 - 20:08 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Eski Akp Li - halkın parasını alan pek bir işe yaramayan gereksiz sistem

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 20:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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