İYİ Parti kurultayına izleyici alınmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak partilerinin 5. olağanüstü kurultayına izleyici alınmayacağını bildirdi.
Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini anımsattı.
Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.
Olgun, "Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, İYİ Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim" ifadesini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.